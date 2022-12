Inter, Zhang al lavoro: due strade per affrontare la questione debito con Oaktree

La festa di Natale dell'Inter e le celebrazioni per il proprio compleanno non hanno distratto Steven Zhang: il presidente nerazzurro sta lavorando in prima persona per trovare una soluzione che possa garantire maggior stabilità economica e finanziaria al club. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il debito da 295 milioni (al netto degli interessi) contratto con il fondo Oaktree è in scadenza a maggio del 2024. Il presidente Zhang sta valutando l'opportunità di allungare i termini dell'accordo con il fondo californiano, rivedendo i termini fissati nel maggio del 2021, magari quelli relativi ai tassi di interesse, fissati al 12 per cento. Un'altra opzione sul tavolo è quella di rifinanziare il debito con un altro fondo, trovando un altro partner che si faccia carico di supportare la società. Comunque sia scelte da prendere con oculatezza, ma in tempi rapidi".