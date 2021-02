L’Inter batte la Lazio ed è prima. Steven Zhang festeggia sui social

Il post del presidente nerazzurro dopo la vittoria della squadra contro i biancocelesti

L'Inter ha vinto ed è prima in classifica. In attesa di capire cosa sarà della guida di Suning e delle trattative per la cessione del club, Steven Zhang festeggia sui social. Tre urrà per i nerazzurri che hanno vinto e la foto che ha scelto è quella di Conte con i suoi uomini a festeggiare il terzo gol. Quello di Lautaro Martinez, iniziato da Lukaku e che sancisce il ritorno alle belle serate della Lula.