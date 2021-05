Inter, Zhang a Crotone? Non risultano voli last-minute. “E Conte ha già…”

Il presidente nerazzurro guarderà la gara di oggi in tv: e intanto il mister ha fatto una "promessa" ai calciatori

Steven Zhang, come confermato dalle indiscrezioni degli scorsi giorni, non sarà a Crotone oggi per assistere alla partita sugli spalti dello Scida. Il Corriere dello Sport ha fatto ieri le ultime verifiche in merito e il presidente dell'Inter, come raccontato, resterà a Milano: "Non risultano piani per voli last-minute in Calabria. Questa sera, insomma, si guarderà la partita in tv. Del resto, lo scudetto può arrivare eventualmente soltanto domani.