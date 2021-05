CdS – Zhang aveva negli occhi la stessa luce dei tifosi. Il più veloce all’Inter…

Il quotidiano si è soffermato anche sulla gioia del presidente nerazzurro rientrato in Italia pochi giorni fa

Il primo scudetto non si scorda mai. Steven Zhang, presidente dell'Inter, porterà con se per sempre le emozioni vissute nella giornata di ieri. In attesa di chiarire il futuro del club, il presidente si è lasciato avvolgere dall'euforia dei tanti tifosi presenti in viale della Liberazione.

Si legge sul Corriere dello Sport: "Ha festeggiato, esultato, saltato e sventolato la bandiera nerazzurra. Unica differenza rispetto ai semplici tifosi: Steven Zhang se ne stava, con il suo completo di ordinanza, perché comunque la forma vuole la sua parte, sul rooftop della sede interista, in viale Liberazione, mentre la gente era giù in strada, o in giro per la città. Ma la gioia, la luce negli occhi erano davvero le stesse. Del resto, era impossibile trattenersi dopo aver tagliato un traguardo così importante, in meno di 5 anni di proprietà di Suning e in soli 2 anni e mezzo della sua presidenza. In questo senso, Zhang jr. ci ha messo meno rispetto a qualsiasi altro “collega” nella storia del club e il gruppo di Nanchino è stata la prima proprietà straniera in Italia a conquistare il tricolore. Probabile che a Steven sia scesa anche qualche lacrima, come era accaduto 3 anni fa quando, vincendo in casa della Lazio, l’Inter era tornata in Champions dopo 6 stagioni di assenza. Anche quella è stata una tappa nel percorso di crescita che ho portato la squadra nerazzurra sul tetto d’Italia".