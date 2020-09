Repubblica – Diritti TV, Zhang e Agnelli in visita al Milan: obiettivo chiaro. “Il 9 ottobre…”

“Ieri la sede del Milan è tornata al centro della politica sportiva italiana con un appuntamento a sorpresa”. Apre così l’articolo di Repubblica in merito alla visita di Zhang e Agnelli nella sede del Milan per discutere di diritti TV. “Il 9 ottobre prossimo l’assemblea della Lega di serie A voterà quale, tra le due cordate di fondi di private equity in corsa, si aggiudicherà il 10%, nella media company che la Lega creerà per vendere appunto i diritti televisivi del campionato. E il triangolo del Nord ha un obiettivo chiaro: ottenere il rilancio dell’offerta”, spiega il quotidiano che lancia una stima di un fatturato triplicato nel giro di 9 stagioni.