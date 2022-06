Sky – Inter, Zhang a Milano. Con l’arrivo del presidente attesa per tre ufficialità

Steven Zhang è arrivato a Milano. In un periodo ricco di incontri e di trattative in ottica calciomercato, il presidente nerazzurro è arrivato in città anche per mettere nero su bianco su molte trattative già avviate e impostate, ma che necessitano ancora di essere formalizzate. In primis il rinnovo di Simone Inzaghi e l'ufficialità dell'arrivo di Henrikh Mkhitaryan. Sarà quindi tempo di annunci in casa nerazzurra, considerando che l'Inter ha già preso André Onana ma non è ancora stato annunciato.