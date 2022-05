Inter, Zhang non è voluto mancare ad Appiano. “Non è finita finché non è finita”

Il presidente Zhang è passato ieri ad Appiano Gentile per far tenere alta l'attenzione alla squadra, visto che lo scudetto è ancora in palio

Andrea Della Sala

Non è voluto mancare all'allenamento prima dell'ultima gara dell'Inter. Il presidente Zhang è passato ieri ad Appiano Gentile per far tenere alta l'attenzione alla squadra, visto che lo scudetto è ancora in palio.

"Steven Zhang, teso come una corda di violino, ha completato la sua settimana di passione. Negli scorsi giorni si è sentito come ogni nerazzurro in città, sospeso tra l’incubo del Diavolo festante e la speranza del sorpasso all’ultimo respiro. Ieri il presidente ha poi seguito la routine che si era prefisso da tempo: nonostante fosse fuori città, Steven voleva abbracciare la squadra per l’ultima volta in stagione. Per questo si è presentato con la sua fuoriserie blu fiammante ad Appiano poco prima delle 15, giusto in tempo per assistere all’allenamento. Ha seguito la seduta per intero, fermandosi poi a parlare fitto con Simone Inzaghi, l’uomo con cui ha intrecciato un rapporto sempre più stretto: le comunicazioni via messaggio col tecnico sono giornaliere, come quelle con alcuni mammasantissima dello spogliatoio a partire da Handanovic", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Ieri Zhang voleva a tutti costi fare un giretto ad Appiano per ricordare quel vecchio motto della leggenda del baseball, Yogi Berra: non è finita finché non è finita... E se poi dovesse andar male, il presidente punterà a trasformare la delusione in benzina per la prossima stagione: che sia seconda stella o meno, i programmi cinesi non cambieranno. Da un lato si cercherà di riportare i conti su binari più sostenibili, dall’altro si proverà a mantenere intatta la competitività", aggiunge il quotidiano.