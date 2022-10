CorSera – Zhang pronto ad ascoltare offerte per l’Inter da almeno 1,2 miliardi

L’Inter non è in vendita. Ma eventuali offerte saranno ascoltate da Steven Zhang, lo svela oggi il Corriere della Sera

L’Inter non è in vendita. Ma eventuali offerte saranno ascoltate da Steven Zhang, lo svela oggi il Corriere della Sera dopo l’assemblea degli azionisti di ieri: “Nella relazione del bilancio approvato si legge comunque che «l’azionista ha manifestato il proprio impegno formale a supportare la società per almeno 12 mesi o qualora si verifichi un cambio di controllo della Società, fino a quella data». Segno che l’ipotesi della vendita non è solo una boutade: la porta insomma c’è e se qualcuno busserà (con almeno 1,2 miliardi) sarà ascoltato.