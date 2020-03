Sconcerti: “Zhang? Dal Pino offeso in maniera prepotente. Inter si è mossa male”

Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato dei temi di stretta attualità. Queste le sue parole:

Si riprende dalla 26esima giornata, ma ora tutto passa al Governo.

“E’ quello che auspicavo. E’ corretto così. Sui cittadini deve decidere lo Stato. Le squadre non avevano capito che non decidevano per loro ma per decine e decine di persone. Il vero paradosso è stato che parlavano inutilmente, di qualcosa su cui non avevano competenza. Anche le partite a porte chiuse, tu sposti centinaia di persone comunque”.

Tu saresti per il blocco totale?

“Non ho titoli per decidere. E’ stato però dato un brutto spettacolo. Alcune società hanno provato a ragionare per propri interessi invece che per il bene comune. L’Inter non si è mossa bene. Il presidente Zhang ha offeso un dirigente come Dal Pino. E’ stata una prepotenza verso un dipendente, perché lavora per la Serie A“.