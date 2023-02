EDICOLA / TS: “Guai Zhang, azione legale anche negli USA”

La China Construction Bank si è rivolta alla corte distrettuale di New York per recuperare i 255 mln di dollari di prestiti non restituiti

Sulla prima pagina di TuttoSport si parla dell'Inter e in particolare del presidente. Questo il titolo: "Guai Zhang, azione legale anche negli USA. Il numero uno nerazzurro nel mirino in patria. La China Construction Bank si è rivolta alla corte distrettuale di New York per recuperare i 255 mln di dollari di prestiti non restituiti".