Inter, incontro Conte-Zhang: Steven spiegherà 4 punti. “Non si può escludere questo scenario”

Ancora qualche giorno, e si potranno avere idee più chiare su quello che sarà il futuro dell'Inter: Zhang illustrerà a Conte 4 punti

"Dopo l’Udinese, il presidente dovrà parlare con Conte e tutta la dirigenza, in una sorta di incontro plenario per spiegare quale strada vuole percorrere. Cosa attende l’Inter nella prossima stagione, quali conseguenze possono esserci sull’allenatore, sui giocatori da cedere, sulla dirigenza. Insomma se, dopo un miracoloso scudetto, le ambizioni rischiano di essere riposte in un cassetto. Chiudere un ciclo, prima ancora di aprirlo, è uno scenario che purtroppo non si può escludere".