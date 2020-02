Steven Zhang ringrazia il numero uno di Gucci per lo show al quale è stato invitato

Steven Zhang ha partecipato alla sfilata di Gucci nel primo giorno della settimana della moda. Il presidente dell’Inter è stato ospite dell’evento che si è tenuto a Milano. Con un post ha voluto ringraziare Marco Bizzarri, numero uno e Ceo della nota casa di alta moda fondata a Firenze nel 1921. “Grazie per questo show fantastico”, ha scritto in un post su Instagram il numero uno del club nerazzurro che si è messo in posa con felpa e giubbotto marchiati Gucci (il marchio ha sede anche a Pechino).