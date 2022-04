Inter, Zhang accoglie Adriano in sede. Il presidente insieme all’ex leggenda

Dopo ill bagno di folla allo stadio, l'Imperatore è stato oggi ospite del quartier generale dell'Inter. Ad accoglierlo il presidente

Dopo essere stato ospite a San Siro per il derby, l'ex numero 10 dell'Inter Adriano è stato oggi in visita alla sede del club nerazzurro. Ad accoglierlo c'era il presidente Steven Zhang, come documentato dallo scatto postato dal numero uno dell'Inter sui social: