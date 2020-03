La Stampa – Il post di Zhang arriva perché è stata respinta una proposta dell’Inter

“C’era una luce in fondo al tunnel, ma chissà che cosa succederà ora”. La luce in fondo al tunnel per La Stampa sarebbe la proposta di giocare Juve-Inter lunedì 9 marzo a porte aperte. Quando, si presume, quello del coronavirus sia un problema in pratica rientrato. Il quotidiano parla anche del post su Instagram di Steven Zhang in questi termini: “Il presidente interista dopo aver vista respinta l’ipotesi di giocare prima Inter-Sampdoria e poi il Derby d’Italia, come aveva chiesto l’ad Marotta nel Consiglio di Lega di ieri sottolineando che giovedì 12 c’era la sfida di Europa League con il Getafe, ha scritto su Instagram contro la Lega Serie A“. E ora è attesa l’Assemblea di Lega che si terrà a Roma mercoledì mattina. Ma la bozza dell’accordo è già pronta: nel prossimo week-end si recupereranno le partite saltate della 26ª giornata, mentre il 13 maggio si disputerà il terz’ultimo turno in blocco e sette giorni dopo si terrà la finale di Coppa Italia (si prova a ottenere una deroga dell’Uefa per disputarla a Roma).

Juve-Inter si giocherebbe il 9 marzo alle 20.45. Prima si giocheranno Milan-Genoa; Sassuolo-Brescia e Parma-Spal. Domenica 8 si giocherebbe Udinese-Fiorentina e sabato 7 Samp-Verona. E nel week-end del 14-15 marzo si giocherebbe la 27esima giornata, si ripartirebbe quindi da Inter-Sassuolo. Ma non esiste ancora una data per Inter-Samp, che sarebbe recuperata in pratica se e quando i nerazzurri usciranno dall’EL.

(Fonte: La Stampa)