TS – Zhang ai dipendenti ha ribadito la volontà di Suning di non vendere

Ieri pomeriggio i dirigenti dell'Inter hanno partecipato a un evento di team building presso il Suning Youth Development Centre, insieme ai dipendenti di Interello, dello stadio e della sede. Come riporta Tuttosport, Zhang "ha colto l’occasione per porgere un saluto a tutti loro, ringraziarli per il lavoro svolto, soprattutto nel periodo della pandemia, fondamentale per raggiungere i trofei degli ultimi tre anni. Il presidente ha esortato a non mollare, continuare a dare il massimo e ha ribadito la volontà di Suning di rimanere al timone del club".