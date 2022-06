CorSera – Inter, oggi torna Zhang. Ottimismo Lukaku, si attende rilancio per Skriniar

"Oggi rientra in Italia il presidente dell’Inter, Steven Zhang. Nuovo contatto fra Marotta e Antun per Dybala. Manca ancora qualcosa a livello economico, un nuovo appuntamento è per l’inizio della settimana prossima. In Argentina sono sicuri che il matrimonio si farà. Continua la trattativa per Lukaku, che ha ribadito con forza di voler tornare all’Inter, e avrebbe bocciato in partenza anche un tentativo del Psg. Si tratta sulla base di un prestito molto oneroso, c’è ottimismo a Milano, ma serviranno tecnicismi davvero sofisticati per far quadrare ogni aspetto, soprattutto in casa Chelsea. Marotta attende poi la nuova offerta del Psg per Skriniar: a 70 milioni si chiude. Imminente, infine, l’annuncio di Asllani. Ieri incontro con gli agenti di Udogie, esterno dell’Udinese", spiega il Corriere della Sera.