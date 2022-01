Repubblica – Inter, Zhang in tribuna. I tifosi gli chiedono di non tornare in Cina finché…

Ad assistere alla partita tra Inter e Lazio di ieri sera a San Siro c'era anche il presidente nerazzurro Steven Zhang

"A decidere la partita ci ha pensato Alessandro Bastoni, prima segnando una rete pazzesca e poi mandando in gol Skriniar, il terzo del trio. Così l’Inter ha pareggiato il conto con la Lazio, unica squadra ad averla battuta in questo campionato. Inzaghi ha voltato una pagina importante col proprio passato. E i nerazzurri si preparano ad affrontare la Juve in Supercoppa sulle ali dell’entusiasmo per la gioia di Steven Zhang, allo stadio ieri come dopodomani. I tifosi interisti gli chiedono di non tornare in Cina senza aver prima rinnovato una mezza dozzina di contratti: Brozovic e Perisic, Inzaghi e i dirigenti".