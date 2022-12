Zico: “Croazia, centrocampo top: Modric ha ottimi colleghi. E Perisic…”

Intervenuto ai microfoni di Sportske Novosti, Zico, ex calciatore, ha parlato così della Croazia: "Apprezzo molto la Croazia, soprattutto dopo aver vinto l'argento quattro anni fa in Russia, quando ha decisamente attirato l'attenzione su di sé. Hanno il miglior centrocampo del mondo, secondo me è Modrić che è un calciatore fantastico e ha ottimi colleghi. E oltre al centrocampo ci tengo a segnalare anche Perišić, che è un attaccante, diretto e pericoloso per i gol dalla fascia, e tira anche di testa".