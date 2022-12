EDICOLA / TS: Zidane, attrazione Juve. Così può nascere l’intesa

In prima pagina TuttoSport parla del futuro della Juventus. In particolare si riferisce alle voci che vorrebbero Zidane tra le idee per il futuro della panchina bianconera. "Zidane, attrazione Juve", il titolo principale e il quotidiano sportivo spiega: "Con Deschamps sempre più vicino al rinnovo da ct, in Francia rilanciano l'ipotesi Zidane per la panchina bianconera a fine stagione dovesse esserci un divorzio da Allegri ora saldo. Ecco come può nascere l'intesa".