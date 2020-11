Zidane: “Grande partita, c’era tanto in ballo. Maradona? Notizia triste per tutto il mondo”

Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara contro l’Inter, Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato così della vittoria dei suoi: “Grande partita, c’era molto in gioco, siamo stati concentrati abbastanza per ottenere i tre punti. Sono felice per i ragazzi, hanno grande cuore, mi hanno mostrato carattere. Maradona? Stasera abbiamo sentito questo, è triste per il mondo intero. Ha ispirato tutti. Mi ricordo di lui nell’86, è stato un giocatore unico: è stato spettacolare. E’ una notizia triste, salutiamo la famiglia.

La partita più completa della stagione? Non so, ma sono 3 punti importanti per noi. Abbiamo vinto anche senza Ramos e Benzema, devono essere contenti: è un lavoro di tutti, abbiamo fatto una grande partita con carattere e cuore. Sono tre punti, ma importanti per noi: continuiamo così. Vazquez? E’ un giocatore importante per noi e per le dinamiche di squadra. Dà tutto in campo: siamo contenti di lui. E’ sempre stato un canterano, ha il Madrid nel cuore. Contento per Hazard, sta giocando e recuperando il suo calcio: conosciamo le sue qualità, ne abbiamo bisogno”.