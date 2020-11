Zidane: “Il Real ha vinto, ma con l’Inter è stata una gara equilibrata. Il girone…”

L’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, dopo aver battuto l‘Inter in Champions League ha parlato ai microfoni di Skysport: «Abbiamo vinto ma è stata una gara difficile contro una buona squadra. Penso che la partita sia stata equilibrata. Alla fine abbiamo trovato il terzo gol che ci dà i tre punti ma siamo contenti. Per noi era come una finale ma anche per loro. Dobbiamo essere felici per i tre punti, importantissimi per noi».

-Cammino più semplice per voi ora?

No. Perché dobbiamo andare in Italia e giocare contro l’Inter. Sarà una gara importante ugualmente e vedremo cosa succederà. Oggi per noi era importante fare punti. Siamo contenti per questo, per i giocatori. Anche loro hanno una bella squadra.

(Fonte: SS24)