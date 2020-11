Real, Zidane: “Partita difficile, prestazione perfetta. Mi dispiace per l’Inter: all’andata…”

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sfida di San Siro contro l’Inter di Antonio Conte, valida per il quarto turno del Gruppo B di Champions League: “Era una partita importante. Penso che l’abbiamo preparata bene. Era difficile e così è stato. Abbiamo giocato con carattere e personalità e abbiamo fatto la partita perfetta. Sono contento per i giocatori perché ricevono tante critiche quando facciamo qualche partita un po’ così. Il calcio è così, non può sempre vincere. L’importante è sempre dare tutto e oggi l’abbiamo fatto. Continuità? Sì, è quello che vogliamo ma non si può sempre giocare bene e vincere. L’importante è che abbiamo giocato tutti insieme. La settimana scorsa abbiamo fatto 75 minuti benissimo, poi abbiamo preso un gol ed è stato un disastro. Mi dispiace per l’Inter perché all’andata ha fatto una bella partita. Il calcio è così“.

Zizou parla anche di Maradona nel giorno della sua scomparsa: “È una notizia triste. Siamo tutti tristi per lui e per la famiglia. Non solo il calcio: tutti amavano Maradona. Io ce l’ho sempre in testa. Nel 1986 avevo 14 anni. Quello che ha fatto in campo è nella memoria di tutti”.