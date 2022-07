Ziegler: “Lu-La bella coppia, ma mi chiedo cosa succede se manca Lukaku”

Reto Ziegler, terzino del Lugano con un passato in Serie A, ha parlato a Sportitalia dopo la sconfitta per 4-1 contro l'Inter

Alessandro Cosattini

Reto Ziegler, terzino del Lugano con un passato in Serie A, ha parlato a Sportitalia dopo la sconfitta per 4-1 contro l'Inter: "Bello per me giocare contro una squadra di Serie A, il campionato dove sono cresciuto. Fa male il risultato, ma è stato un bel test verso l’inizio del nostro campionato".

L’Inter che impressione ti ha dato?

"Ottima squadra, vorrei avere io attaccanti come i loro in squadra. Lukaku lo cercano molto, mi chiedo cosa succederà quando non giocherà, però sono davvero un'ottima squadra. Però è veramente molto forte e faranno un grande campionato sicuramente. Lui e Lautaro sono una bella coppia”.

Asllani è sembrato subito un mini-Brozovic…

"Si è visto che l'Inter ha trovato un giocatore che può rimpiazzare Brozovic, che è un calciatore importante. Ha giocato con personalità, così si deve fare, non conta l'età ma la qualità e l'Inter lo ha capito".

Manca qualcosa all'Inter?

"Non sono qui per commentare, però mi piacerebbe vedere i terzini più offensivi, forse il mister oggi non voleva farli spingere di più. Possono fare ancora di più sulle fasce”.

Felice di aver rivisto Marotta?

"Sì, mi ha fatto piacere. Lo ringrazio per avermi portato alla Sampdoria e dato la possibilità di firmare con la Juve anche se non ho giocato, ma è stato un sogno per me”.