Ziegler: “Inter, Dimarco merita una chance in prima squadra. Per lo scudetto…”

Le dichiarazioni dell'ex esterno di Juventus e Sampdoria sul laterale mancino nerazzurro, impiegato ieri da Inzaghi in amichevole

Reto Ziegler promuove Federico Dimarco. Il difensore del Lugano, ex Sampdoria e Juventus, ha parlato a Radio Sportiva dell’esterno nerazzurro: "Amichevole con l'Inter? Sempre bello affrontarli, il 2-2 è un bel risultato. Un peccato non aver mantenuto il vantaggio, ma i nerazzurri sono forti sulle palle inattive e lo hanno fatto vedere. Dimarco merita una chance in prima squadra”. Dalle parole pronunciate ieri da Inzaghi, Dimarco sembra destinato a rimanere in nerazzurro.