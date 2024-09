Le parole del giocatore di Inzaghi che ha giocato da titolare nella gara contro il City e ha commentato lo zero a zero finale

«L'importante è aver giocato alla pari con una delle squadre più importanti al mondo. È stata una bella partita e ringrazio il mister per un'opportunità in una gara così importante. È un buon pareggio, potevamo anche vincere».Zielinski, su Skysport, ha parlato alla fine della partita col Manchester City della sua prestazione e di quella della squadra che ha pareggiato zero a zero all'esordio nella nuova Champions League.