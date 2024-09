«Se ho più rivisto la finale di CL? No, ormai fa parte del passato, ha dato i giusti insegnamenti anche nella sconfitta. Oggi c'è un contesto diverso, giochiamo davanti al loro pubblico e non dobbiamo pensare a Istanbul e affrontare il City con la personalità che queste sfide richiedono». Beppe Marotta ha parlato a Skysport prima della gara tra City e Inter e si è soffermato anche sulla scelta di Inzaghi di tenere fuori dal primo minuto Lautaro Martinez.

Le partite durano tanto e chi meglio dell'allenatore può valutare chi va in campo? Sono valutazioni tecnico-tattiche e dal punto di vista fisico. È stato impegnato anche in Nazionale. Abbiamo una rosa competitiva per le tante numerose partite che dobbiamo fare.