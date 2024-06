— Ricordo il suo debutto nella Young Ekstraklasa. Allora giocavamo per il Lechia Gdańsk. Nella ripresa abbiamo fatto entrare Piotr, alla fine ha dato un assist a Kornel Osyra su calcio d'angolo e abbiamo vinto 1-0. Era il 2010, questo ragazzo allora aveva solo 16 anni. E ha giocato con ragazzi nati nel '90 e nel '91. La differenza di età era grande, aggiunge.

- Aveva un grande talento naturale. In campo si vedeva, anche la sua condizione fisica non gli dava fastidio. Non solo era un ragazzino, ma giocava soprattutto contro avversari più grandi. Si è allenato anche con la prima squadra sotto la guida del tecnico Smuda, sottolinea Buczek.

— È sempre stato un piacere lavorare con lui. Lo ricordo come un ragazzo davvero simpatico per carattere e cultura personale. Inutile parlare di qualità calcistiche, erano ad altissimi livelli fin dall'inizio. Quando seguivamo le lezioni tecniche, ridevo sempre del fatto che fosse difficile trovare un compito che Piotrek non potesse eseguire correttamente. Un ragazzo straordinario che sapeva già tanto. Di lui ho solo bei ricordi, assicura.

— Dal punto di vista caratteriale era orientato agli obiettivi. Non era il tipo da capobanda. Tuttavia, le sue abilità calcistiche da sole lo hanno reso una figura forte, addirittura eccezionale, nel gruppo. I suoi amici sapevano cosa poteva fare. Sapevano di poter contare su di lui. Piotrek non era il più rumoroso nello spogliatoio, ma ha parlato in campo, nota Buczek.

— A Lubin c'erano davvero buone condizioni per lo sviluppo. Sicuramente c'erano offerte da parte di club stranieri, ma forse i suoi genitori non volevano che partisse troppo presto. È arrivato all'Udinese nel 2011. Siamo molto felici di aver potuto contribuire alla sua crescita calcistica a Zagłębie - aggiunge.