"Abbiamo perso ma cosa avrei dovuto fare? Nascondermi in un angolo?", ha detto Zielinski in conferenza stampa sull'episodio

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pesante KO (5-1 il risultato finale) contro il Portogallo, Piotr Zielinski ha voluto anche rispondere ai media polacchi che lo hanno attaccato per aver scattato la foto con Ronaldo subito dopo il match:

"Sia io sia Nicola (Zalewski, ndr) sia Cristiano Ronaldo non abbiamo avuto problemi, abbiamo chiesto di scattare una foto con lui e l'abbiamo fatta. Non c'è stato nessun problema. Non mi interessa cosa dicono i media, per me Cristiano Ronaldo è uno dei migliori calciatori della storia. Mi sentivo di farmi una foto con lui, quindi l'ho fatta. Abbiamo perso ma cosa avrei dovuto fare? Nascondermi in un angolo o altro? Mi sono avvicinato, gliel'ho chiesto, abbiamo fatto una foto e fine"