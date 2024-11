Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale polacca, Piotr Zielinski ha parlato anche dei suoi primi mesi all'Inter e della sua posizione in campo. "La mia forma sta migliorando. Ottengo più chance dall’allenatore e ne approfitto. Ruotiamo bene, abbiamo tanti giocatori come centrocampisti. Sono contento, faccio di tutto per giocare il più possibile e vedo risultati. Il ruolo di play? Ho giocati sei partite in quella posizione, ma si potrebbe dire che fosse più per un'emergenza. Calhanoglu e Asllani erano infortunati, quindi non c'era nessuno che potesse ricoprire quella posizione".