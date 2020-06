“Nell’intervallo il mister ci dirà cosa non ha funzionato. Nel secondo tempo usciremo più concentrati e con più cattiveria. Lo stadio vuoto? Non è semplice, eravamo abituati alla grande spinta dei tifosi. Dobbiamo rispettare le regole, cerchiamo di vincere la partita per loro”. Così Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, all’intervallo della gara con l’Inter.