Il tecnico dell'Inter Inzaghi ha un'arma in più quest'anno per il suo centrocampo. L'ex Napoli sarà un tassello prezioso

Il mercato estivo ha regalato a Inzaghi alternative importanti per la sua Inter: Martinez alternativa a Sommer, Palacios per la difesa, Zielinski a centrocampo e Taremi per l'attacco.