Zielinski salta l’ultima col Napoli: non convocato per la sfida con il Lecce

Il centrocampista polacco ha lavorato fino a ieri in palestra e non sarà in campo al Maradona per l'ultima con il Napoli

Gli indizi della vigilia andavano tutti in questa direzione. Piotr Zielinski non sarà a disposizione di Calzona per Napoli-Lecce, quella che sarebbe stata l'ultima gara in maglia azzurra. Il centrocampista polacco, ormai più che promesso sposo dell'Inter, ha lavorato tutta la settimana a parte e, non essendo al meglio, non è tra i convocati dell'allenatore del Napoli. Al Maradona quindi non scenderà in campo: resta da capire se sarà comunque allo stadio per un saluto finale prima di cambiare maglia.