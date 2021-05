Ziliani: “Inter, buonuscita ridicola a Conte. Agghiacciante che scappi. Suning deve…”

Antonio Conte non è più l'allenatore dell'Inter. La notizia è ufficiale dopo la nota del club nerazzurro: questa la critica di Ziliani

Antonio Conte non è più l'allenatore dell'Inter. La notizia è ufficiale dopo la nota del club nerazzurro. Il giornalista Paolo Ziliani ha criticato sia il comportamento dell'ormai ex allenatore nerazzurro, sia quello di Suning. Ecco le sue parole:

"Come ho già scritto un mese fa, non si capisce perchè #Suning chieda sacrifici a tutti e non faccia lei il sacrificio di cedere il club al miglior prezzo anche se contenuto. Detto questo, ridicola la buonuscita riconosciuta a #Conte e ridicolo, anzi agghiacciante Conte che scappa".