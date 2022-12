Juve, Ziliani sui “club amici”: “Lo score del Sassuolo? Ecco i punti lasciati a Juve e Inter”

C'è una differenza tra i punti concessi dal Sassuolo alla Juventus e quelli concessi ad altre squadre, come l'Inter per esempio

Scrive Ziliani a proposito dello score del Sassuolo: “Se per caso vi venisse voglia di controllare, per curiosità, il comportamento di un altro “club amico” di Madama, il Sassuolo, e vi capitasse di notare che nelle 14 sfide giocate contro la Juventus il suo score sia stato di 10 sconfitte, 3 pareggi e 1 vittoria, per 6 punti conquistati contro i 33 lasciati alla Juventus, mentre contro l’Inter lo score è stato di 7 vittorie del Sassuolo, 2 pareggi e 5 sconfitte, per un totale di 23 punti conquistati dal “club amico” della Juve contro i 17 lasciati all’Inter, non pensate male: come disse La Rochefoucauld, il caso e gli umori governano il mondo. E soprattutto il calcio”.