Ziliani: “Complimenti all’Inter per Dumfries: i 25 anni e l’ingaggio hanno senso”

"Complimenti dunque all'Inter per Dumfries: i suoi 25 anni e l'ingaggio abbordabile hanno un loro senso nella situazione in cui si trova il club (i 35 anni di Dzeko e i mega ingaggi a lui e a Calhanoglu molto meno)". Questa l'analisi di Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano, in merito all'acquisto di Denzel Dumfries da parte dell'Inter: l'esterno olandese arriva infatti a titolo definitivo dal Psv per circa 12.5 milioni di euro più bonus.