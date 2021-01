Sembra girare tutto nel verso giusto al Milan in questo momento, al di là dei meriti di Stefano Pioli. Dei rossoneri, dopo la vittoria di Benevento, ha parlato anche Paolo Ziliani. Questo il suo tweet: “Con un po’ di fortuna (rigore fuori di Caprari), un aiuto arbitrale (rigore non fischiato contro sullo 0-0) ma in ogni caso meritando (almeno due gol sprecati dopo il 2-0), giocando un’ora in dieci Pioli mantiene il Milan in vetta alla classifica. Da non credere”.