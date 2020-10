Il Giudice Sportivo si è espresso nel pomeriggio su Juventus-Napoli. La decisione è stata accolta con una decisa dose di sarcasmo da Paolo Ziliani. Questo il suo tweet: “3-0 per la Juve e 1 punto in meno al Napoli. Finalmente. Tra l’altro, detto tra noi: a parte Ronaldo e McKennie positivi, Zauli pure e l’Under in quarantena, cos’era ‘sta smania di prudenza del Napoli? Forse che adesso arriva CR7 e lo si va a prendere a Caselle con l’ambulanza?”.