Ziliani: “Juve? Sulla nave che affonda non vuole restare nessuno”

"Che vi dicevo? Vlahovic è il primo della lista, via subito se arrivano 80 milioni, sono un acconto delle multe che la Juve sarà chiamata a pagare. Ma dietro Vlahovic ci sono gli altri, sulla nave che affonda non vuole restare nessuno. Lo scrivo da un mese, sta succedendo". Questo il commento di Paolo Ziliani, giornalista, in merito al momento della Juventus e al possibile addio dei big bianconeri in estate a partire da Dusan Vlahovic.