Paolo Ziliani, attraverso il suo profilo Twitter, ha elogiato il Milan per il percorso svolto finora. Questo il suo pensiero dopo la vittoria dei rossoneri sulla Sampdoria: “Cinque punti sull’Inter (e sul Napoli, per me, che avrebbe il match con la Juve da recuperare) è per il Milan un risultato enorme dopo 10 partite. A Marassi non la miglior partita, ma senza Ibra e Kjaer conta solo aver continuato a vincere. Applausi a Pioli”.