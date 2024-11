Paolo Ziliani è tornato a parlare del rigore concesso in Inter-Napoli dopo il contatto in area tra Anguissa e Dumfries. Un rigore che costerà all'arbitro Mariani un passaggio in serie B per qualche partita. "Salvate il soldato Mariani. L’arbitro che ha fischiato rigore per il (blando) contatto in area tra Anguissa e Dumfries in Inter-Napoli di domenica; il cosiddetto “rigorino” che il designatore Rocchi non vorrebbe mai vedere perchè - dice - per dare rigore “ci vuole qualcosa di più”; sul quale il VAR non può intervenire perchè, essendo effettivamente avvenuto un contatto e non trattandosi, quindi, di chiaro ed evidente errore dell’arbitro, solo a lui è demandata la valutazione dell’entità del contatto. Salvate il soldato Mariani, che adesso sarà spedito ad arbitrare in Serie B per qualche partita per lavare l’onta. Non ha propriamente sbagliato: però ha sbagliato. Il mondo degli arbitri ragiona, e funziona, così", scrive il giornalista sportivo.