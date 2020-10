Ziliani, stoccata a Conte: “Da uno pagato 12 milioni mi aspetto una volta nella vita…”

Inizio sicuramente non esaltante per l’Inter di Antonio Conte in Champions League. I nerazzurri, dopo il pareggio dell’esordio con il ‘Gladbach, sono inciampati anche in casa dello Shakhtar Donetsk. Paolo Ziliani ne ha parlato sul suo profilo Twitter: “So che è un discorso che sarà preso per populista, ma da un allenatore pagato 12 milioni (mica Spalletti) che ha avuto Lukaku, Hakimi, Barella e Vidal mi aspetterei, una volta nella vita, di incontrare M.gladbach e Shakhtar (non dico Bayern e City) e fare 6 punti”.