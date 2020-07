Zoff: “Conte era allenatore già in campo, un vincente. Inter? Non manca molto per…”

Intervistato da Libero, Dino Zoff, ex portiere e allenatore tra le altre anche dell’Italia agli Europei del 2000, è tornato con i ricordi a quell’esperienza, quando a indossare la maglia azzurra c’era anche Antonio Conte. Zoff non ha risparmiato elogi per l’attuale allenatore dell’Inter:

ALLENATORE IN CAMPO – “Antonio era già allenatore all’epoca. Si vedeva che sarebbe diventato un grande pure in panchina. Era un centrocampista completo e mister in campo. Voleva sempre vincere, anche in allenamento e poi aveva un professionalità incredibile,

era di esempio per tutti”.

MERCATO INTER – “Sono venuti meno in qualche risultato negli scontri diretti, ma non credo manchino 3-4 campioni rispetto alla Juve. Anzi l’Inter ha una rosa di tutto rispetto, in grado di giocarsela alla pari coi bianconeri”.

(Fonte: Libero)