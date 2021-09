Zoff: “Inter se la vedrà con un buon Bologna. Handanovic? Ci sta un periodo un po’ così”

L'ex portiere Dino Zoff, intervistato dal Corriere di Bologna, ha parlato della sfida di sabato sera tra l'Inter e la squadra di Mihajlovic

«No perché? La classifica non dice bugie ed è quella che leggiamo. Siamo agli inizi, non sappiamo come procederanno le cose. I sette punti dei nerazzurri valgono quelli dei rossoblù, non sono diversi. Però è vero che la caratura tecnica sulla carta lo è. Diciamo che l’Inter suona un’altra musica».