Zoff: “Inter calata tanto, non è detto capiti alle altre. La Juve…”

Le considerazioni dell'ex portiere bianconero e della nazionale italiana a proposito della lotta scudetto in Serie A

Dino Zoff, ex portiere della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "La Juve non ha niente da perdere, sta inseguendo ed è pericolosa anche lei. Con i tre punti le possibilità ci sono sempre, ma davanti dovrebbe bucare qualcuno. L’Inter è calata tanto, momento di poca forma, l’impegno delle coppe, cose che creano difficoltà. Non è detto che non capiti alle altre.