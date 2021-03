Zoff: “Inter squadra in salute e ben allenata. Se la Juve non batte la Lazio…”

L'ex capitano della Nazionale presenta la sfida di sabato sera tra bianconeri e biancocelesti, fondamentale in ottica campionato

La Serie A, dopo il turno infrasettimanale, torna in campo sabato: il big match della serata è quello tra Juventus e Lazio. Dino Zoff, doppio ex di giornata, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Se la Juve non vince può dare l'addio allo scudetto? Se non ci fosse l'Inter magari sarebbe un bel giocare, si potrebbe ancora sperare. Ma sicuramente il cammino si complicherebbe. Lì davanti c'è una squadra in salute, che ha grande equilibrio, allenata bene e che non ha nemmeno coppe da disputare".