Zoff: “Lo Scudetto è dell’Inter, salvo scossoni o stravolgimenti. Insigne…”

L'ex ct della Nazionale ed icona del nostro calcio Dino Zoff è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli

"Il Napoli ha una buona rosa, la squadra di Spalletti deve puntare ai primi quattro posti. Ma attenzione alla sfida di giovedì sera contro la Juve, perché in questa fase della stagione tra Covid e partenze per la Coppa d'Africa bisogna guardarsi anche alle spalle per quanto riguarda la classifica. Insigne? Non voglio dare giudizi particolari sulla sua situazione di mercato. L'offerta principesca del Toronto? Se va in Canada adesso non giocherà più in un campionato competitivo. Come se appendesse definitivamente le scarpe al chiodo. Anche se questo chiodo è d'oro. Questo però è un mio pensiero, non posso giudicare le scelte degli altri. Lo scudetto? Così come previsione direi che l'Inter ha un vantaggio notevolissimo per vincere il campionato, se le cose procedono normalmente, senza troppi scossoni o stravolgimenti per infortuni o Covid direi che le altre possono combattere ma alla fine in vetta arriveranno i nerazzurri. La Juve invece può trovare la qualificazione in Champions".