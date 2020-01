Zoff: “Conte un grande allenatore e l’Inter se la giocherà per lo scudetto. Col Napoli…”

Dino Zoff ha rilasciato una lunga intervista al Mattino in cui analizza Napoli-Inter in programma domani al San Paolo. L’intervista dell’ex c.t. inizia con il confronto tra i due allenatori che Zoff conosce molto bene: “Erano molto grintosi da calciatori e lo sono anche adesso da allenatori e hanno tante altre qualità. Conte da tecnico ha già fatto una carriera notevole con la Juve, l’Italia, in Inghilterra e ora all’Inter, Gattuso ha cominciato più tardi e potrà togliersi tante soddisfazioni. Sono tutti e due allenatori che badano al sodo, due tecnici molto concreti“.

Che confronto s’immagina?

«L’Inter è una squadra molto potente fisicamente, il Napoli come migliore caratteristica può sfruttare la rapidità. Conte sta lavorando già dall’estate sulla squadra, Gattuso è alla terza partita è avrà ancora bisogno di tempo per poter trasferire alla squadra la sua fisionomia».

S’aspettava una Inter già così forte con l’arrivo di Conte?

«Conte è un grande allenatore e sta riuscendo a tirare fuori il meglio dai giocatori: l’Inter se la giocherà per lo scudetto, anche se la Juve come rosa ha qualcosa in più».

Napoli-Inter che partita sarà: vista la classifica, potrebbero essere i nerazzurri a impostare di più una partita di attacco?

«Attaccheranno tutt’e due le squadre a seconda dei momenti della partita: non credo a un Inter d’attacco e a un Napoli di contropiede o viceversa».

Lukaku e Milik potranno essere gli uomini decisivi?

«Potranno essere loro ma potranno essere altri. Inter e Napoli hanno tanto ottimi giocatori».

Meret e Handanovic: domani al San Paolo sarà anche un duello super tra portieri?

«Handanovic è già affermato, uno dei portieri più forti in assoluto. Meret è sulla buona strada per diventarlo: è già entrato nel giro dell’Italia e potrà giocarsela con Donnarumma».

In cosa il Napoli non potrà sbagliare conto l’Inter?

«Finora il Napoli ha mostrato qualche problema come organizzazione difensiva, Gattuso ci starà già provvedendo. La prima cosa è l’equilibrio ma questo nel calcio vale per tutti».

(Il Mattino)