Zoff: “L’Italia di Mancini gioca bene, ma la Turchia ha fatto davvero male”

L'ex portiere e ct della Nazionale Dino Zoff ha parlato dell'Italia di Mancini e dell'ottimo esordio con la Turchia

«Che mostra un calcio bello, efficace ed equilibrato. Nell’Italia che ha battuto la Turchia in porta potevo giocare anch’io. Nel senso che la squadra è stata sempre compatta e non è mai andata in difficoltà».