Zoff: “Non ha senso ragionare su date e calendari: non ci sono le condizioni. Ma passerà”

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Dino Zoff, ex portiere, ha parlato così dell’emergenza Coronavirus in merito al mondo del calcio e alla sua inattività: «Non lo avremmo mai potuto immaginare. Eppure è giusto così, ci mancherebbe. Io comprendo il dispiacere dei tifosi e la preoccupazione dei club, ma ora non ha proprio senso ragionare sulle date, sui calendari alternativi, eccetera. Non è il momento, non ci sono le condizioni. Siamo circondati dalla tristezza. Ma passerà, come sapevano i nostri antenati sono finite anche le guerre e allora ci saranno altri portieri capaci di grandi interventi in stadi tornati felicemente pieni…».