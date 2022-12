Zoff: “Ronaldo e Mbappé fortissimi, ma mai completi come Pelé. Giocasse oggi…”

"Giocasse oggi, altro che mille gol: ne segnerebbe almeno il doppio. Oggi i calciatori sono più tutelati, anche se questa parola non mi piace. Pensate solo ai rigori in più che avrebbe potuto calciare. Eppure, nonostante lo picchiassero per tutta la partita, faceva magie. Ronaldo il Fenomeno e Mbappé sono grandissimi campioni, ma più settoriali. Ognuno di loro eccelle in alcune caratteristiche, ma nessuno ha avuto la completezza di Pelé, che segnava in tutti i modi, di destro, di sinistro, di testa, di forza, di velocità, di astuzia. Di Pelé la prima cosa che mi viene in mente è il suo sorriso, sempre uguale, in campo e fuori".